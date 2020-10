Die Wände nur notdürftig gemauert, das Dach aus Wellblech, zerrissenen Plastikplanen und Leinensäcken: Idvana Bali und ihre drei Töchter leben in einer improvisierten Unterkunft, die bisher als Kuhstall diente. Balis Mann ist im Frühjahr an Epilepsie gestorben, wenig später wurde Idvana von seiner Familie vom Hof gejagt.

Weil sie ohne Arbeit blieb, müssen Idvana und ihre Töchter ausschließlich von Sozialhilfe leben: umgerechnet 65 Cent pro Tag. Der 13-jährigen Suela treibt das Tränen in die Augen: "Ich hatte noch nie eine Geburtstagsparty, so wie andere Kinder. Bald werde ich 14, aber ich kann wieder nicht feiern: Mama hat kein Geld. Ich habe noch nie Kerzen auf einem Kuchen ausgepustet."

Idvana Bali und ihre drei Töchter leben in einem Verschlag in der albanischen Kleinstadt Lushnja.

Mutter Idvana hat in ihrer Verzweiflung bei der Hotline der Hilfsorganisation Funjave Ndryshe in der albanischen Hauptstadt Tirana angerufen. Schon zwei Stunden später sind die ehrenamtlichen Helfer bei ihr vor Ort, in der Stadt Lushnja in der Mitte des Landes.