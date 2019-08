Die New York Times wählte Alyona Alyona im Mai in die Liste der 15 wichtigsten europäischen Talente 2019. Nun ist die Musik der Ukrainerin auch in Deutschland angekommen: Alyona Alyona ist für den deutschen "Anchor Award" nominiert. Der Musikpreis wird im Rahmen des Reeperbahn Festivals vom 18. bis 21. September verliehen. Das Musikfestival gilt als eines der wichtigsten Clubfestivals Europas. Es scheint, als ob das der internationale Durchbruch der Rapperin sein könnte.

In der Ukraine ist Alyona Alyona ein Rap-Phänomen. Ihr im April 2019 erschienenes Musikvideo zu "Puschka" (wörtlich: "Kanone") schaffte es auf Youtube innerhalb eines Tages auf rund 240.000 Aufrufe. Gedreht wurde es in Berlin. Die Message des Songs: Ich bleibe so, wie ich bin. Bei den Fans kommt das gut an: Die Clips von Alyona Alyona werden millionenfach geklickt. Das ist ungewöhnlich für eine Frau in einer Männerdomäne. Immerhin gilt sie als erste Rapperin mit ukrainischen Texten, die ein breites Publikum erreicht.