Beschaulich, pitoresk: die kleine Altstadt von Oświęcim (deutsch: Auschwitz). Nur vier Kilometer von hier entfernt, befindet sich das KZ Auschwitz. Bildrechte: Stadt Oświęcim

Oświęcim könnte eine durchschnittliche polnische Kleinstadt sein: Es gibt ein Krankenhaus, weiterführende Schulen und ein Kulturzentrum. Doch Oświęcim rund 60 Kilometer westlich von Krakau ist nicht Durchschnitt: Jeden Tag kommen mehr als 6.000 Besucher in die Stadt, die nur rund 38.000 Einwohner zählt. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 2,3 Millionen Besucher. Keiner kommt, um sich die Altstadt anzugucken oder am Fluss entlang im Grünen zu spazieren. Alle kommen, um die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau zu besuchen und den Holocaust zu verstehen.

Wo wohnst du? Oświęcim?

"Ich spreche immer von 'Oświęcim', wenn es um meine Herkunft geht. Ich sage nie 'Auschwitz'. Doch viele Leute können auch mit dem polnischen Namen Oświęcim etwas anfangen und dann kommen wir schnell zum Thema", sagt Łukasz Kołodziej. Er vertreibt polnische Produkte in ganz Europa und hat viel Kontakt mit Ausländern und Thema bei ersten Geschäftskontakten ist dann immer das Erbe, das diese polnische Stadt unverschuldet trägt. Łukasz Kołodziej findet es ganz "ok" in Oświęcim. Er zeigt seinen Bekannten von außerhalb gerne die Stadt, ins ehemalige KZ geht er mit ihnen aber nicht mehr. Auf dem Foto steht er an der Straße seines Boxklubs, die auch zum ehemaligen KZ führt. Bildrechte: MDR/Anja Datan-Grajewski

Łukasz wurde 1975 in Oświęcim geboren – der Zweite Weltkrieg war damals 30 Jahren zu Ende. Doch das Vernichtungslager ist eng mit seiner Familiengeschichte verknüpft und spielte immer eine Rolle: Einer seiner Urgroßväter aus einem anderen Landesteil war politischer Gefangener in Auschwitz. Die Familie seiner Großmutter mütterlicherseits lebte in Oświęcim in einem Haus auf dem Gelände des Lagers und wurde enteignet, da SS-Männer das Gebäude fortan bewohnten. Die Großmutter und ihre Familie wurde innerhalb der Stadt umgesiedelt. "Ich habe die Gedenkstätte das erste Mal mit acht Jahren besucht. Ich habe das Grauen damals nicht verstanden. Meine Kinder lasse ich das Museum frühestens mit 13 oder 14 Jahren betreten. Sie würden sonst daran zerbrechen."

Ein besseres Leben in Oświęcim als in Krakau

Kann man in Oświęcim, das alle nur als Auschwitz kennen, unbeschwert leben? Łukasz findet: sogar sehr gut. Wenige Jahre wohnte er mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Krakau. Doch die Entscheidung zurückzukommen, fiel ihnen nicht schwer: "In Krakau mussten wir anders als hier lange auf einen Kindergartenplatz warten. Hier können wir uns ein größeren Haus leisten. Es gibt in Oświęcim sehr gute Vorschulen sowie Schulen - einfach ein besseres Leben im Sinne von viel Grün und Platz, wo wir mit den Kindern rausgehen können." Und für Łukasz zählt vor allem auch, dass es in seiner Stadt eine moderne Schwimmhalle mit einem 50-Meter-Becken gibt. In Polen eine Seltenheit, für die Familie aber wichtig, weil zwei der drei Kinder Schwimmen als Leistungssport betreiben. Einfach mal gemütlich einen Kaffee trinken: Auch das geht in Oświęcim. Bildrechte: Cafe Bersgon

Selbst Polen denken an "Vernichtung", wenn sie "Oświęcim" hören

Der Krakauer Soziologe Marek Kucia befragte 2010 landesweit Polen, was sie mit "Oświęcim" verbinden. Seine Studie ergab, dass die Hälfte der Befragten sofort an "Konzentrationslager" oder "Vernichtungslager" denkt. Ein Drittel assoziiert den polnischen Namen der Stadt mit "Völkermord" oder "Vernichtung". Demnach existiert selbst für eine Mehrheit der Polen die Stadt Oświęcim nur in Zusammenhang mit dem KZ Auschwitz.