"Wir haben am Sonntag auf Facebook eine Nachricht von einem Fahrer gelesen, der die Umstände beschrieben hat. Ihm ging das ganze Trinkwasser aus und der Grenzübergang war lange nicht in Sicht", erzählt Marta Wawrzeło. Das war der Impuls für eine Solidaritäts-Aktion, die Marta und ihr Mann ins Leben gerufen haben. Die Einwohner von Zgorzelec und Umgebung versorgen die Reisende seitdem mit Lebensmitteln, Wasser und Saft.

Helfer bringen Wasser

Aus Zgorzelec werden Lebensmittel und Wasser von Marta Wawrzeło und ihren Mitstreitern zur Autobahn gebracht. Bildrechte: Facebook Von Anfang an ist auch Michał Niebudek dabei. Im Internet hat er die Fotos von den langen Schlangen auf der Autobahn gesehen. "Ich habe mehrere Kisten Wasser gekauft und bin zum Grenzübergang gefahren", so Michał. Er ist selbst Berufspendler, doch solche Bilder hat er noch nie gesehen. Ein wildfremder Mann habe ihm im Supermarkt noch einen Kasten extra bezahlt, als er erfahren hatte, wohon das Wasser geht. "Er sagte, dass ihm die Menschen an die niederländischen Grenzen auch geholfen haben." Die erste Flasche sei an ein Ehepaar gegangen, die schon seit 31 Stunden im Stau gestanden haben, erzählt Michał Wawrzeło. Seitdem hilft er immer nachmittags nach der Arbeit.

Unterstützung bekommen die Helfer von lokalen Restaurants und Handelsketten. Berufspendler wie Michał haben einen Passierschein. Sie können zwischen Polen und Deutschland hin und her fahren, ohne in Quarantäne zu müssen. Insgesamt sind etwa 100 Menschen an der Hilfsaktion beteiligt. Dazu kommen Freiwillige aus dem Krankenhaus in Zgorzelec, die mit ihrem Krankenwagen mehrmals täglich Menschen im Stau beliefern. Das alles bezahlen sie aus eigener Tasche.

Lob und Kritik für Initiative aus Zgorzelec

Bildrechte: Bernd März "Ihr seid toll!", "Ich freue mich, dass sich Polen doch so solidarisch zeigen können", oder "Das Wasser habe ich dringend gebraucht, danke!", kommentieren die Menschen in den sozialen Netzwerken. Doch es gibt auch Gegenstimmen: "Warum fahrt ihr hin und her und verbreitet das Virus in Zgorzelec?“, fragt ein Nutzer. Ein anderer vermutet, dass es unter den Fahrern viele Kranke geben könne. "Ja, wir merken es schon, dass einige unsere Initiative schlecht finden und uns gegenüber feindlich sind – aber solche Panik ist übertrieben", so Michał Wawrzeło.

Die Hilfsaktion entwickelt sich: Während die einen Lebensmitteln liefern, bieten andere den Reisenden auf der polnischen Seite ihr eigenes Badezimmer an, um sich vor der Weiterfahrt frisch zu machen. Einen warmen Kaffee gibt es obendrauf. "Allerdings fühlen sich viele Helfer im Stich gelassen und vermissen eine systematische Unterstützung der Behörden", beklagt sich Michał.