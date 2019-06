In dem kleinen Ort Mamerki in den Masuren soll sich das legendäre Bernsteinzimmer befinden. Zumindest hofft Bartłomiej Plebańczyk darauf. Er ist Pächter der Bunkeranlage "OKH Mauerwald" und betreibt auf dem Gelände ein Museum. Es ist nicht das erste Mal, dass er hier nach dem verschwundenen Schatz suchen lässt: Bereits 2016 bis 2017 wurden Bohrungen unternommen - auch damals gab es Hinweise auf die Kammer.

Mit einem Georadar wurde das Fundament der Bunkeranlage nun erneut untersucht und ein bisher unbekannter Hohlraum von etwa drei mal zwei Metern entdeckt. Den hat seit vermutlich 50 Jahren kein Mensch mehr betreten. Denn am Einstieg wächst ein Baum, der ungefähr in diesem Alter ist. Um in den Raum zu gelangen, hätte man den Baum fällen müssen. Es könnte, so hofft Plebańczyk, der Eingang zu einem Tunnel sein.