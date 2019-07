Fernsehteams und Fotoreporter drängen sich um einen Schacht in Mamerki, in dem das Bernsteinzimmer liegen soll.

Fernsehteams und Fotoreporter drängen sich um einen Schacht in Mamerki, in dem das Bernsteinzimmer liegen soll. Bildrechte: mamerki.com

Ende Juni 2019 war es wieder soweit. Ganz Polen blickte gespannt nach Mamerki in Masuren. In einem Bunker des ehemaligen deutschen Heereshauptquartiers, unweit der "Wolfsschanze", sollte das legendäre Bernsteinzimmer liegen – hofften die Schatzsucher, die dort mit Hilfe eines Georadars einen bislang unbekannten Hohlraum entdeckt hatten.

Doch eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Der Schatzbegeisterung der Polen wird dieser Rückschlag keinen Abbruch tun und schon bald wird der nächste angebliche Nazischatz die polnische Öffentlichkeit elektrisieren – auch wenn solche medienwirksamen Aktionen nur die Spitze des Eisbergs sind, denn die meisten Schatzsucher wollen nicht im Scheinwerferlicht stehen, und auch ihre Ansprüche sind deutlich bescheidener.

Schatzsuche ist in Polen ein weit verbreitetes Hobby. Nach Feierabend und an Wochenenden durchstreifen kleine Teams die Wälder und geben sich mit den kleinen Relikten der Vergangenheit zufrieden: alten Münzen, Patronenhülsen, Koppelschlössern und anderen Uniformresten. Manche durchuchen alte Dachböden und Keller in der Hoffnung, dort historische Dokumente zu finden. Im niederschlesischen Mokrzeszów wurden kürzlich einige Fotoalben entdeckt, die die Tätigkeit des Reichsarbeitsdienstes in der Region dokumentieren – sie wurden inzwischen gescannt und sind in einer virtuellen Ausstellung zu sehen.