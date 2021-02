Meiji Bulgaria Yogurt ist seit Jahrzehnten die beliebteste Joghurt-Marke in Japan, sagt das Vorstandsmitglied von Meiji Hisashi Nakayama. Meiji stellt täglich 800.000 Becher bulgarischen Joghurts in Japan her, seit 1973 nach bulgarischer Technologie und Lizenz. Auf der Weltausstellung in Osaka 1970 vereinbarten Bulgarien und Japan die Belieferung des japanischen Herstellers mit Bakterien der Joghurtkultur Lactobacillus bulgaricus. Meiji verkauft seitdem den bulgarischen Joghurt auch in Thailand, Singapur und China. Und so entdeckten auch die Chinesen den vermeintlichen Jungbrunnen. In Vor-Corona-Zeiten pilgerten viele Chinesen in das Rhodopen-Gebirge im Süden Bulgariens, um von den Einheimischen zu erfahren, wie man einen der beliebtesten Joghurts in China herstellt. Der Joghurt aus Kuh-, Schafs- oder Ziegenmilch steht bei den Menschen in den Dörfern des Rhodopen-Gebirges täglich auf dem Speiseplan, und sie werden überdurchschnittlich alt. Ob der Joghurt tatsächlich eine lebensverlängernde Wirkung hat, ist wissenschaftlich zwar nicht überprüft, doch er gilt allgemein als besonders gesund.

Bulgarischer Joghurt: Stichfest, frisch und leicht säuerlich im Geschmack Bildrechte: imago images/YAY Images