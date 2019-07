Die 760mm-Spurweite der Rhodopenbahn ist vor allem in den österreichischen Alpen verbreitet, zuerst eingeführt wurde sie Ende des 19. Jahrhunderts aber in Bosnien. Man nennt sie deshalb auch Bosna-Spur. Bei einer Fahrt mit der Rhodopenbahn wie hier zwischen Varvara und Dolene ist an manchen Stellen noch gut zu erkennen, wie die Eisenbahnbauer der Bosna-Spur ihren Weg durch die Felsen gesprengt haben. Bildrechte: Kristian Vaklinov