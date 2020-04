Dorota steht am Fenster und winkt einem Polizisten zu. Der hatte ihr kurz vorher eine SMS geschrieben - das Zeichen für sie, sich zum Fenster zu begeben. So beweist sie nun in ihrer 14-tägigen Quarantäne, dass sie sich immer zu Hause aufhält.

Wann die Polizisten kommen, um sie zu kontrollieren, weiß sie nicht. Die junge Polin kam Ende März frühzeitig wegen der Corona-Pandemie von einem EU-Programm aus Spanien nach Polen zurück. Bei der Einreise am Flughafen musste sie ihre Adresse und Telefonnummer für die Polizei und das Quarantäneregister hinterlegen. Allerdings galt bei ihrer Einreise die jetzt obligatorische App noch nicht.

Die Polizei und die Soldaten der Territorialen Verteidigungstruppe kontrollieren Personen, die während des Coronavirus-Ausbruchs unter Zwangsquarantäne standen. Bildrechte: imago images/Eastnews