Die Tschechen haben das Bier in den Genen, sagt man. Kein Wunder, dass der Lockdown so manchem Bierfreund in unserem Nachbarland zu schaffen macht – schließlich will nicht jeder sein Feierabendgetränk alleine auf seiner Wohnzimmercouch genießen. Doch was tun, wenn die Stammkneipe zu hat? Schließlich sind die Gaststätten in Tschechien bereits seit Mitte Oktober geschlossen – eine ganz schön lange "Durststrecke" inzwischen!