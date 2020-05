LKW-Stau auf der A4 - viele polnische Kraftfahrer wollten Ostern nach Hause. An Feiertagen kommt es auch ohne Corona häufig zu Mega-Staus. Bildrechte: imago images / Max Stein

Innerhalb der Europäischen Union gilt der freie Warenverkehr und der findet vor allem auf der Straße statt: Dreiviertel aller Güter wird von LKW transportiert.

Vor den Corona-Beschränkungen mussten LKW-Fahrer durchschnittlich zehn Minuten an einer innereuropäischen Grenze warten. Ausgenommen sind dabei allerdings Länder, die noch nicht dem Schengenraum angehören. So waren Wartezeiten von einer halben Stunde in Rumänien, Bulgarien und Kroatien nicht unüblich.

Wegen Corona: Vier Stunden länger warten

Doch seit Corona gibt es teilweise wieder Grenzkontrollen, Grenzübergänge sind gesperrt oder es wurden Maßnahmen wie Temperaturmessungen eingeführt. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr: Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben die Wartezeiten vor allem ab Mitte März explodieren lassen: Die durchschnittlichen Wartezeiten pro Tag wuchsen teilweise auf bis zu vier Stunden. Der Verlauf der Pandemie ist also auch ablesbar an den Staus an der Grenze.

Durchschnittlicher Anstieg an Wartezeit in Europa seit dem 1. März gegenüber Februar 2020 1. Rumänien: 65 Minuten

2. Bulgarien: 53 Minuten

3. Ungarn : 22 Minuten

4. Polen: 11 Minuten

5. Estland: 4 Minuten

6. Slowakei, Kroatien und Litauen: 3 Minuten

7. Tschechien, Slowenien und Österreich: 2 Minuten

Rumänien: Längste Wartezeiten in ganz Europa

Osteuropa ist ein wichtiger Transportkorridor von Asien nach Europa. Zum Beispiel sind Rumänien und Bulgarien wichtige Transitländer zwischen Mitteleuropa und Asien mit vielen ausländischen Fahrzeugen. Hier gibt es viel mehr Transitverkehr, während in Westeuropa der LKW-Verkehr häufig auch innerhalb des Landes abgewickelt wird.

Rumänien ist noch nicht vollständiges Mitglied des Schengenraums. Deswegen dauern die Grenzkontrollen für LKW schon immer etwas länger. Das liegt auch am Straßennetz, es gibt für die Laster viel weniger ausgebaute Routen, also auch weniger sinnvolle Grenzübergänge. Um die Corona-Verbreitung einzudämmen, wurden manche Grenzübergänge auch gesperrt, um stärkere Kontrollen gewährleisten zu können, was zu einem höheren Stauaufkommen als üblich führt. Hinzu kamen Personenkontrollen, Formulare und Temperaturmessungen.

Das Schienensystem Rumäniens landet im europäischen Vergleich auf dem letzten Platz. Des Weiteren werden seit 2014 Bahngleise stillgelegt und Personal entlassen, so können notwendige Transporte nur schwer vom Straßen- aufs Schienennetz verlagert werden.