Um ihn sich zu erfüllen, schwimmt die 13-jährige Iman Avdic aus Bosnien-Herzegowina seit Wochen in einem 2 mal 3 Meter kleinen Plastikbecken. Das Bassin steht in einem Gewächshaus im Garten ihres Großvaters auf dem Lande. Die Folie des Gewächshauses sorgt dafür, dass sich das Wasser im Becken aufheizt. Festgezurrt an einem Gummiseil schwimmt Iman täglich mehrere Stunden auf der Stelle. So lassen sich Kraftausdauer und Technik gleichermaßen trainieren. Die mehrfache Landesmeisterin im Freistil, Rücken und Lagen kämpft sich so ihrem Ziel entgegen: Sie will Olympiasiegerin werden.