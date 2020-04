In der Gesundheitsbehörte erstellt dann ein eigenes IT-Team eine so genannte Erinnerungskarte. Mit Hilfe der Handy-Daten finden die Experten die Orte, an denen sich der Infizierte in den letzten Tagen aufgehalten hat. In einem darauf folgenden Telefongespräch versucht die Behörde dann, den Patienten daran zu erinnern, wo er mit wem in Kontakt war. Diese Menschen werden dann ebenfalls telefonisch kontaktiert und nach Absprache von einem mobilen medizinischen Team besucht, getestet und in die Quarantäne geschickt. Laut Roman Prymula wurden so in der ersten Pilot-Woche in Südmähren zirka 180 Personen getestet.