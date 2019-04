Ukrainisches Design erobert die Welt

Tatjana Fischuk (37) hat eine Vision: ukrainische Produkte in der Ukraine beliebt machen. Beim Projekt "Vsi Svoi" (auf deutsch "all unser") ist sie für die Kommunikation verantwortlich. "Vsi Svoi" bietet ukrainischen Modedesignern, Handwerkern und Lebensmittelherstellern eine Plattform, wo sie ihre Ware verkaufen können. Oft bieten sie hochwertige Produkte an, die bisher ein Schattendasein führten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK