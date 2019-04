Exclusiv-Interview Estland digital: Ein "KI-Beamter" tritt seinen Dienst an

In Sachen Digitalisierung ist Estland einer der Vorreiter weltweit. Die analoge Welt gehört in der kleinen baltischen Republik längst der Vergangenheit an. Kaum eine Dienstleistung und kaum ein Behördengang, die nicht online erledigt werden können. Zur Identifizierung setzt man den elektronischen Ausweis ein. Das hat dem Land den Namen "E-Estland" eingebracht. Nun geht man in Estland noch einen Schritt weiter: Im zweiten Halbjahr soll ein "KI-Beamter" seinen Dienst aufnehmen.