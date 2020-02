Das Faschingsfest in Mohács, die Busójárás, ist das größte und berühmteste Ungarns. Tausende Schaulustige reisen alljährlich in die Stadt an der Donau, um den Umzug der Busó mit ihren furchterregenden Masken zu erleben. Die Kostüme der Busó haben sich im Laufe der Jahrhunderte nicht verändert. Zum Kostüm gehören ein Schafpelz und eine Maske. Die Masken werden aus Weidenholz geschnitzt. Etwa ein Dutzend Holzschnitzer gibt es in Mohács. Für eine Maske benötigen sie gut zwei Arbeitstage. Die Hörner stammen meist vom örtlichen Metzger. Die Busó haben große Hörner oder Ratschen dabei, mit denen sie ständig gehörig Krach machen, um die Osmanen und den Winter derart zu erschrecken, dass beide Reißaus nehmen. Bildrechte: IMAGO

Die Busó treffen sich am ersten Faschingstag auf einer kleinen sumpfigen Insel in der Donau. Dann setzen sie mit kleinen Booten aufs Festland in Mohács über. Der Legende nach haben sich die Einwohner von Mohács 1526 auf diese Inseln nach der Niederlage gegen die Osmanen gerettet. Gut 150 Jahre später, 1687, sind die Busó aufs Festland übergesetzt und haben die Osmanen in der Schlacht von Mohács vertrieben - angeblich, weil ihre Masken so furchterregend waren.

Mittlerweile ist es Tradition, dass die Einwohner von Mohács Karnevalsfreunde aus anderen Städten Ungarns oder gar aus dem Ausland einladen. Der Hintergedanke: Je mehr Busó beim Umzug dabei sind, desto leichter lassen sich Osmanen und Winter vertreiben.

Die Umzüge werden vom kroatischen Fernsehen live übertragen. Anders als beim rheinischen Karneval werden in Rijeka jedoch keine Süßigkeiten unter den Mitfeiernden verteilt. Bildrechte: imago/Pixsell