Profiligen in Osteuropa nehmen Spielbetrieb auf

Der Fußball kehrt auch in Osteuropa zurück. Nachdem am letzten Wochenende die deutsche Fußball-Bundesliga den Anfang in Europa gemacht hat, folgen nun auch die nationalen Ligen in Tschechien, Ungarn, Polen und Kroatien. Nur in Russland ist unklar, wann der Ball wieder rollen kann.