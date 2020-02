Was macht für Sie die Faszination dieser Orte aus?



Durch das Leben in den Garagen kann man in Russland die Gesellschaft erzählen. Nicht nur die Alten sind in der Garage, sondern auch die Jungen. Nicht nur die Aufsässigen, sondern auch Bergwerksingenieure, Künstler, Musiker, Intellektuelle.

Durch die Garage erzähle ich das moderne Russland. Natalija Yefimkina, Regisseurin

Sind das wirklich nur Männer, die dort ihr Refugium gebaut haben oder auch Frauen?

Es sind hauptsächlich Männer, die ich porträtiert habe. Aber die Männer haben oft Frauen, auch wenn die meistens zuhause sind. Aber es gibt auch Frauen, die mit in einer Garage leben und den Garagenalltag mit ihren Männern teilen. In meinem Film kommt eine Frau vor, die in einer Garage ihre Hundezucht hat. Frauen kommen also vor, aber eher am Rande. In den Garagen-Siedlungen wird getüftelt. Bildrechte: MDR/Tamtam Film Alex Schneppat

Einer der Protagonisten in ihrem Film hat vier unterirdische Stockwerke unter seine Garage gebaut. Sind das Menschen mit einfach nur sonderbaren Hobbys oder steckt mehr hinter ihren Geschichten?



Viele Männer dort haben unterschiedliche Hobbys, die skurril sind. Aber jeder macht das, wonach ihm ist. Und dieser Mensch gräbt sich in die Erde runter und versucht so, aus seinem Alltag zu verschwinden oder sich einen Ort zu schaffen, wo er sein kann, wie er ist. Die Garage als Ort, um frei zu sein? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es ist skurril, aber es ist auch eine Flucht vor dem Alltag in Russland. Natalija Yefimkina, Regisseurin

In ihrem Film heißt es, die Garagen-Siedlungen seien der letzte Orte der Selbstverwirklichung für diese Menschen. Was sagt das über das moderne Russland aus?