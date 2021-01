Wer sich einmal so richtig durchfrieren lassen will, sollte ins russische Jakutsk reisen. Im tiefsten Sibirien am Fluss Lena gelegen, ist der Ort die kälteste Großstadt der Welt. Jakutsk ist auf Permafrostboden gebaut, der niemals auftaut. Der Winter dauert dort lange acht Monate, von Oktober bis Mai. Im Dezember und Januar ist es stets besonders eisig, dann sind minus 45 Grad die Regel, aber auch minus 60 Grad sind an manchen Tagen durchaus möglich. Trotzdem leben etwa 300.000 Menschen in der Stadt und trotzen der ewigen Kälte.

Jakutsk: eine junge und moderne Stadt in Sibirien Bildrechte: IMAGO

Besondere Attraktion in Jakutsk: das Maultrommelmuseum

Irkutsk ist eine relativ junge Stadt. 1643 soll sie von russischen Siedlern, die ausgezogen waren, um Sibirien zu erkunden, gegründet worden sein. Seither war Jakutsk Ausgangspunkt zahlreicher Expeditionen ins Innere Sibiriens.

Viele Sehenswürdigkeiten hat die 5.000 Kilometer von Moskau entfernt liegende Stadt aber nicht zu bieten. Nur wenige architektonische Zeugnisse haben in der kleinen Altstadt die extremen Witterungsbedingungen überstanden. Mit einer einzigartigen Attraktion kann Jakutsk allerdings aufwarten: mit einem Maultrommelmuseum. Das Museum besitzt eine reiche Sammlung von Maultrommeln aus aller Welt und veranstaltet auch regelmäßig Konzerte. Die Maultrommel gehört zu den Nationalinstrumenten Jakutiens. Eines der wenigen architektonische Zeugnisse in Jakutsk: ein Holzhaus, das einst zur Stadtmauer gehörte. Bildrechte: IMAGO

Auf dem Markt in Jakutsk

Will man in der harten sibirischen Kälte seinem Alltag nachgehen, muss auf jeden Fall die Kleidung stimmen – wie etwa bei den Händlern auf dem Markt der Stadt. Die Verkäufer tragen mehrere Lagen Kleidung übereinander und dicke Stiefel aus Elchfell. Frauen hingegen bevorzugen Stiefel aus Rentierfell, die am Schaft mit bunten Borten verziert sind. Fischhändler auf dem Markt in Jakutsk Bildrechte: IMAGO

Tiefgefroren: Fisch, Fleisch und Milch

Der Markt hat jeden Tag geöffnet. Es wird Gemüse feilgeboten, tiefgefroren natürlich. Ansonsten aber jede Menge Fisch und Fleisch: Rentier, Pferd, Rind und Schneehase. In Jakutien werden tatsächlich vorwiegend tierische Produkte verzehrt, fett und kalorienreich, damit man nicht "einfriert". Gedanken um die Kühlkette muss sich niemand machen: Das tief gefrorene Fleisch kann bis zur Zubereitung auf dem Balkon abgestellt werden. Vom Fisch ganz zu schweigen – man kann ihn einfach unter den Arm klemmen, nach Hause transportieren und ebenfalls in der Kälte abstellen. Milch gibt es auf dem Markt auch. Sie liegt in einer Kiste in massiven Blöcken. Ein Liter aus heimischer Produktion kostet umgerechnet nur etwas mehr als ein Euro. Tiefgefrorene Milch auf dem Markt in Jakutsk Bildrechte: IMAGO

Schulfrei erst ab minus 45 Grad