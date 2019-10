"Mit meinen Liedern ist es so: Manche waren Hits, manche waren mehr oder weniger erfolgreich", sagte Karel Gott einmal bescheiden. Denn tatsächlich war der Prager Sänger und Schauspieler ein Weltstar mit zahllosen Hits: "Babicka", "Einmal um die ganze Welt" oder die "Biene Maja" sind vielleicht seine berühmtesten. Den Tschechen jedenfalls galt Karel Gott als "Jahrhundertkünstler".

Mit 28 in Las Vegas

Geboren wurde Karel Gott am 14. Juli 1939 in Pilsen. Aufgewachsen ist er aber in Prag. Jahrzehnte später bekannte er einmal, dass ihm die "goldene Stadt" nicht nur Heimat, sondern auch Inspirationsquelle gewesen sei. Nach dem Abschluss der Schule wollte Karel Gott eigentlich Malerei studieren, bestand aber die Aufnahmeprüfung an der Prager Kunstakademie nicht. So lernte er zunächst Elektriker und reparierte Hochspannungsleitungen. Nach der Arbeit trat er aber ab 1958 als Sänger in Prager Tanzlokalen auf und studierte schließlich drei Jahre am Prager Konservatorium Gesang. Bereits 1963 erschien seine erste Single und Karel Gott absolvierte ein sechsmonatiges Gastspiel in Las Vegas. Es war der Beginn seiner ganz außergewöhnlichen Karriere.

Weltweite Erfolge

Karel Gott war Zeit seines Lebens ein Grenzgänger. Er feierte ab 1967 in Ost und West gleichermaßen Erfolge und galt als der "Sinatra des Ostens". Seine Lieder erschienen nicht nur in sämtlichen europäischen Ländern, sondern auch in den USA, in Japan und Kanada. Wie viele Alben er insgesamt verkaufte, darüber gibt es keine verlässlichen Angaben. Mehr als 30 Millionen sollen es weltweit gewesen sein. Allein in Tschechien und der Slowakei waren es immerhin gut 15 Millionen. Dass Karel Gott kein Widerstandskämpfer gewesen war und sich mit den kommunistischen Machthabern in der CSSR mehr oder weniger arrangiert hatte, sahen ihm seine Landsleute später milde nach. Karel Gott rechtfertigte sich so: "Ich bin stolz darauf, dass ich geblieben bin. Die Leute wissen ganz genau, dass das viel wichtiger ist als Emigrieren und später als großer Held zurückzukommen."

Karel Gott in den 1970er-Jahren Bildrechte: dpa

"... ein Zeichen, und ich gehe."

Noch im Frühsommer 2019 sagte Karel Gott dem MDR: "Ich liebe die Musik und ich liebe es voranzubringen, was in mir ist. Wichtig für mich ist, wie lange das Publikum mich hören und sehen will. Das ist entscheidend. Es reicht ein Zeichen, und ich gehe." Doch die Fans hielten ihm nach wie vor die Treue und strömten in seine Konzerte. Und der mittlerweile 80-jährige Sänger war glücklich. Im September dann aber die schockierende Nachricht. In einem Brief, den die tschechische Tageszeitung "Blesk" veröffentliche, bekannte Karel Gott, dass der Krebs, den er vor vier Jahren noch besiegt hatte, zurückgekehrt sei. Jetzt ist Karel Gott im Alter von 80 Jahren gestorben.

Karel Gott 2017 Bildrechte: dpa