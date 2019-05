Sie stellen Holzkohle von Hand her – nach jahrhundertealter Tradition. Tag und Nacht wachen sie über die Schornsteine. Wenn etwas passiert, ist das ihr eigenes Risiko. 60 Säcke kann Marian mit der ersten Ofenladung befüllen. Pro Sack bekommt er umgerechnet rund 40 Cent. Je schwerer die Kohle, desto mehr ist sie wert. In manchen Monaten verdient er nur 160 Euro.

Jeder der Köhler hat vier Öfen in denen er Buchenholz in Grillkohle verwandelt.

Zwei Tage braucht das Holz bei gleichmäßigem Feuer, um zu Kohle zu werden. Mithilfe der verschiedenen Deckel, Schornsteine und Lüftungslöcher lässt der Köhler nur so viel Sauerstoff in den Ofen, dass das Feuer nur schwelt und nicht richtig brennt. Ob das klappt, hängt auch von der Qualität des Holzes, dem Wetter und dem Wind ab.

Früher lieferten sie Kohle an Stahlwerke und Glashütten, heute machen sie Grillkohle für Abnehmer in Deutschland. Denn die Konkurrenz aus Afrika und der Ukraine, die Umweltauflagen der EU und der hohe Holzpreis machen das Geschäft unrentabel. Vor 15 Jahren gab es hier noch mehr als hundert Orte, an denen Köhler arbeiteten. Heute stirbt der Beruf in Polen aus. Wie lange sie noch im Wald bleiben, ist ungewiss. Klar ist nur, dass sie zu den letzten Köhlern Europas gehören.