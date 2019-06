In Workshops können die Pflanzenfans lernen, wie man Lavendelseife herstellt. Auch die kulinarische Seite kommt nicht zu kurz. So lassen sich Kuchen, Marmeladen, Soßen und Eis mit Lavendel schlemmen. Wer es etwas exotischer mag, kann Lavendelbier probieren.

In Tihany, wo es das Lavendelfest am längsten gibt, findet das Festival in diesem Jahr vom 21. bis 23. Juni statt. Es werden unter anderem Konzerte, Wanderungen und ein Markt rund ums Thema Lavendel angeboten. Am selben Wochenende findet auch das Festival in Kőröshegy statt. Dort wartet man mit Handwerkern, Livemusik und Workshops auf. Wer es gerade nicht an den Balaton schafft, der kann das Landgut noch bis Ende Juli besuchen und Lavendel ernten.