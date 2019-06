Moldau - das unbeliebteste Urlaubsland Europas

Von Sommerurlaub und Auslandsreisen können die allermeisten der rund 3,5 Millionen Moldauer selbst nur träumen. Ihr Land gilt als eines der ärmsten Europas und als eines der wirtschaftlich schwächsten. Aus diesem Grund haben in den letzten Jahren mehr als 800.000 Moldauer ihr Heimatland verlassen. Sie jobben jetzt in Russland, in Rumänien oder im wohlhabenden Westen Europas, um ihren zurückgebliebenen Familien das Überleben zu ermöglichen. Das Geld, dass die Auswanderer in die Heimat schicken, soll sogar das Bruttoinlandsprodukt des Landes übertreffen. Moldau wird immer leerer. Und dies nicht allein wegen der Auswanderer, sondern auch wegen der sinkenden Geburtenrate. Sollte die Auswanderung so weitergehen wie in den vergangenen Jahren, werden laut Angaben der Vereinten Nationen im Jahr 2050 nur noch zwei Millionen Menschen in Moldau leben.

Lavendel-Ernte in der Republik Moldau Bildrechte: IMAGO