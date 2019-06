In Russland leben geschätzt etwa 20 Millionen Muslime. Anders ausgedrückt: Etwa jeder siebte Russe ist Moslem. Allein in Moskau bekennen sich rund zwei Millionen Menschen zum Islam. Doch obwohl die Kathedralmoschee in der russischen Hauptstadt ein prächtiger Bau ist, der auf sechs Stockwerken 10.000 Besucher aufnehmen kann, ist der Platz zum Beten für Moskauer Muslime knapp. In der ganzen Stadt gibt es nur fünf Moscheen. Die meisten sind deutlich kleiner als der Prachtbau am Prospekt Mira. Und das Problem wird sich wohl nicht so schnell lösen lassen. Denn die Moskauer Stadtverwaltung stimmt dem Bau neuer Gebetshäuser zwar regelmäßig zu, zieht sie aber ebenso regelmäßig wieder zurück, weil Anwohner dagegen protestieren. Das früher gute Miteinander von orthodoxen Christen, Atheisten und Muslimen in Russland hat sich in den vergangenen Jahren verschlechtert.

Russland ist ein Vielvölkerstaat. Im Gesetz über "Die Freiheit des Gewissens und die religiösen Gemeinschaften" von 1997 heißt es, dass Christentum, Islam, Judentum und Buddhismus untrennbare Teile der russischen Geschichte, Spiritualität und Kultur des Landes darstellen. Vor allem der Islam hat in Russland eine 1.000-jährige Tradition. In zwei Regionen stellen Muslime sogar die Mehrheit der Bevölkerung: Im Südural und im Südkaukasus. Allerdings unterscheidet sich die Art, wie der Islam gelebt wird, in diesen Regionen deutlich voneinander. Während im Südural, vor allem in Tartastan, dessen Hauptstadt Kazan als das Zentrum der russischen Muslime gilt, ein aufgeklärter, moderner Islam gelebt wird, herrscht im Südkaukasus eine traditionelle Variante vor. Dort wird im Alltag oft noch die Scharia, das islamische Recht, angewandt. Binnenmigranten aus diesen zentralasiatischen Gebieten haben das Miteinander von Christen und Muslimen in Russland in den letzten Jahren deutlich geprägt. Vor allem jedoch Terroranschläge unter Mitwirkung islamischer Gruppen, wie die Geiselnahme in einem Moskauer Theater im Oktober 2002 oder die Attentate auf die Moskauer Metro 2010 und die U-Bahn in St. Petersburg 2017, haben zu deutlich antimuslimischen Reaktionen in Russland geführt. Und so werden wohl auch in den kommenden Jahren die Moskauer Muslime das Fest des Fastenbrechens weiter auf Straßen und Plätzen feiern müssen.