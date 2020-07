Ein Goldschatz in Niederschlesien? Bildrechte: imago/HRSchulz

In Niederschesien soll ein mysteriöser Nazi-Schatz vergraben sein. Von ungeheuerlichen 300 Tonnen Gold und Gemälden von unschätzbarem Wert ist die Rede. Weltweit haben Medien mittlerweile darüber berichtet. Als Quelle wird das Tagebuch des SS-Mannes Egon Ollenhauer genannt. Eine Stiftung in Opole (Oppeln) besitzt das Tagebuch mit der vermeintlich sensationellen Nachricht.

Geheimnisvolles Tagebuch

Das Tagebuch sei eine Schenkung einer christlichen Loge aus Quedlinburg, erzählt Roman Furmaniak von der "Stiftung Schlesische Brücke" in Opole (Oppeln). Mehr aber ist von ihm nicht zu erfahren. "Die Schenker des Tagebuchs möchten zum jetzigen Zeitpunkt ihre Identität nicht preisgeben", sagt er, "vielleicht später einmal." In dem Tagebuch ist von Goldbarren und Goldschmuck sowie von Gemälden von Rembrandt, Raffael und Dürer die Rede. An elf Orten in Schlesien sollen die Schätze versteckt sein. Die Namen der Orte hält die Stiftung geheim. Roman Furmaniak von der "Stiftung Schlesische Brücke" Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ungeklärte Herkunft

Auch über die Echtheit des Tagebuches will oder kann Roman Furmaniak im Moment noch nichts Konkretes sagen. Allerdings sei in Deutschland die Echtheit des Tagebuchs bestätigt worden, versichert er. Er habe die Expertise mit eigenen Augen gesehen, besitze sie aber leider nicht.

28 Tonnen Gold in einem Schloss

Roman Furmaniak möchte, dass die polnische Regierung schnell eine eigene Expertise anfertigen lässt. Weil die Regierung aber bis jetzt keinerlei Interesse gezeigt hat, gab Furmaniak kürzlich eines der elf im Tagebuch genannten Verstecke preis. Es handelt sich um ein Schloss, unter dessen Grundmauern 28 Tonnen Gold vergraben sein sollen. "Mit dieser Sensation wollten wir die Regierung zwingen, sich endlich an die Arbeit zu machen." Eine Seite aus dem Tagebuch des Egon Ollenhauer Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Ich lebe in einem Märchen"

Roztoka ist ein kleines Dorf in Niederschlesien. Am Dorfrand, inmitten eines großen Parks mit alten Bäumen, ein Schloss. In geheimen Gängen unter diesem Schloss sollen 28 Tonnen Gold versteckt sein. Małgorzata Śnieżek und ihr Mann sind die Besitzer des Schlosses, vor zweieinhalb Jahren haben sie es gekauft. Seit sie von dem Goldschatz weiß, erzählt die Schlossbesitzerin, könne sie nicht mehr schlafen. "Ich lebe gerade in einem Märchen und möchte aus diesem Traum nicht unbedingt aufwachen. Man vermag es kaum zu glauben, andererseits: Es gibt ein Schloss, es gibt ein System von unterirdischen Wasserleitungen, es gibt einen Park und eine Erzählung." Schloss von Roztoka Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Erdschichten sollen untersucht werden

Der Schatz soll in 60 Metern Tiefe verborgen liegen. Laut Ollenhauers Tagebuch ist das Gold in einem Brunnen versteckt worden, der anschließend gesprengt wurde. Schlossherrin Małgorzata Śnieżek besitzt eine Karte aus dieser Zeit, ein Brunnen ist darauf freilich nicht verzeichnet. Demnächst sollen dennoch die obersten Erdschichten im Park untersucht werden.

Alles wie beim "Goldzug von Wałbrzych"