30 Kilometer lang, 15 Kilometer breit, blaues Wasser, Sichttiefe 15 Meter und mehr. Der Ohridsee, in Nordmazedien an der Grenze zu Albanien gelegen, ist eines der schönsten Reiseziele auf dem Balkan. Außerdem ist er mit mehr als 2 Millionen Jahren einer der ältesten Seen der Welt. Seit 1979 gehört er zum UNESCO-Weltkulturerbe.

An heißen Tagen bietet der See eine willkommene Abkühlung. Gespeist wird er nämlich vor allem von einer nahegelegenen Quelle. Das Quellwasser hat eine Temperatur von konstant 10 Grad Celsius. Am Grund des Quellflusses gibt es viele weitere sprudelnde Quellen, die ebenfalls ziemlich kühl sind. Für viele Einheimische zu kühl - sie baden erst dann im See, wenn die Außentemperaturen auf über 35 Grad klettern.