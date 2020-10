Die Schiffahrtsbehörde werde die Kosten der Expedition übernehmen und neben dem größeren Suchschiff einen der zwei benötigten Unterwasserroboter zur Verfügung stellen, hieß es weiter. Damit sollte es möglich sein, das Wrack genauer zu untersuchen, was bei den ersten Tauchgängen noch nicht möglich war.

Schwierige Tauchbedingungen am Ostseegrund

Das Tauchen am Ostseegrund ist nämlich keine einfache Angelegenheit: Das Abtauchen dauert nur etwa vier Minuten, das Auftauchen aber mehr als zweieinhalb Stunden. "Unten herrschen Temperaturen von etwa vier Grad Celsius und man darf sich dort unten maximal 30 Minuten aufhalten", sagt der Chef des Taucherteams Baltictech, Tomasz Stachura. Dadurch hätten die Taucher nur wenig Zeit, um das Wrack zu erkunden.

Bei der Expedition, die Stachura und seine Mitstreiter nun gemeinsam mit der Schifffahrtsbehörde vorbereiten, sollen aus diesem Grund auch selbstfahrende Tauchroboter eingesetzt werden. Damit könne man drei bis fünf Stunden lang den Meeresgrund rund um das Wrack erforschen, so Stachura. Das sei auch deshalb nötig, weil Teile der Fracht im größeren Umkreis verstreut liegen könnten. Im mutmaßlichen Wrack der "Karlsruhe" entdeckten polnische Hobbytaucher unter anderem verrostete Militärfahrzeuge. Bildrechte: Tomasz Stachura

Hobbytaucher sicher: Bernsteinzimmer liegt am Ostseegrund

Die Schifffahrtsbehörde lässt unterdessen Archivdokumente auswerten, um endgültig zu bestätigen, dass es sich um die "Karlsruhe" handelt. Das bislang unbekannte Wrack war erst kürzlich von Stachura und seinem Team entdeckt worden. Ein Jahr lang hatten die Taucher danach gesucht. Es liegt mehrere Dutzend Kilometer nördlich von Ustka (ehemals Stolpmünde) in einer Tiefe von 88 Metern kopfüber am Meeresgrund und ist mit einer Schicht von zwei Meter Schlick bedeckt. In den Laderäumen fanden die Taucher nach eigenen Angaben Militärfahrzeuge, deutsches Porzellan, Dokumentenordner und viele Kisten mit noch unbekanntem Inhalt. Darin vermuten sie Teile oder das komplette seit dem Kriegsende vermisste Bernsteinzimmer, das zuletzt im Königsberger Schloss ausgestellt wurde.

Die "Karlsruhe" sollte Flüchtlinge in Sicherheit bringen

Die "Karlsruhe" war 1945 in die "Operation Hannibal" eingebunden, in deren Rahmen Flüchtlinge aus den damaligen deutschen Ostgebieten vor der anrückenden Sowjetarmee in Sicherheit gebracht wurden. An Bord des 1905 gebauten Frachters befanden sich fast 1.100 Flüchtlinge. Nur 150 von ihnen konnten gerettet werden, nachdem das Schiff von sowjetischen Fliegerbomben versenkt worden war.

Für die Vermutung, dass sich neben den Passagieren auch das Bernsteinzimmer an Bord befunden hat, sprechen lediglich Indizien. Das Schiff war in Pillau (heute Baltijsk) gestartet, dem Vorhafen von Königsberg (heute Kaliningrad). Die damals deutsche Stadt ist der letzte bekannte Standort des Bernsteinzimmers. Der Frachter hatte rund 360 Tonnen geladen, was für ein altes Schiff viel gewesen sei, sagt Baltictech-Chef Stachura im Gespräch mit dem Mitteldeutschen Rundfunk. Die Tatsache, dass es unter Begleitung einer starken Eskorte fuhr, lasse zudem auf wertvolle Fracht schließen. Die "Karlsruhe" wurde 1905 auf der Seebeck-Werft in Bremerhaven gebaut. Das Schiff war 66,3 Meter lang und 10,1 Meter breit. Es brach am 12. April 1945 von Pillau aus zu seiner letzten Reise auf. Bildrechte: Tomasz Stachura

Polen: Schatzsucher-Nation

Die Suche nach dem Bernsteinzimmer am Ostseegrund ist übrigens eine verhältnismäßig teure Angelegenheit. Allein der Treibstoff für eine einzige Fahrt mit dem kleinen Boot der Baltictech-Taucher kostet mehrere Hundert Euro, berichtet Stachura - von dem teuren Tauchequipment ganz zu schweigen.

Etwas preiswerter sind Schatzsucher an Land unterwegs. Schatzsuche ist in Polen eine relativ weit verbreitete Freizeitbeschäftigung - viele Bürger durchstreifen mit Metalldetektoren die Wälder in der Hoffnung, alte Münzen oder Militaria aus dem Zweiten Weltkrieg zu finden. Immer wieder sorgen auch größere Schatzsuchaktionen für Schlagzeilen - wie die nach dem "Nazigold" im schlesischen Wałbrzych oder nach dem Bernsteinzimmer im masurischen Mamerki. Bislang wurden aber weder das Nazigold noch der berühmte Bernsteinschatz gefunden. Tomasz Stachura hofft nun, mit Hilfe der polnischen Schifffahrtsbehörde das Rätsel um den Verbleib des Bernsteinzimmers endlich klären zu können.