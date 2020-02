Rund 2,8 Millionen Polen sind erklärte E-Sport-Fans. Mehr als 1.000 E-Sportlerinnen und -Sportler stehen bei unseren Nachbarn bei Teams unter Vertrag. Tendenz steigend. Weltweit bringt es Polen damit, dem Jahresbericht des Branchenportals Newzoo zufolge, auf Platz 4 – hinter Südkorea, aber noch vor den USA! Kein Wunder, dass eines der wichtigsten E-Sport-Events der Welt ebenfalls in Polen ausgetragen wird: die "Intel Extreme Masters", seit 2014 in der Katowicer Mehrzweckhalle "Spodek" beheimatet. Bei der letzten Auflage 2019 waren 174.000 Fans aus aller Welt vor Ort anwesend – so viele wie noch nie zuvor. Rund 232 Millionen Menschen verfolgten das Event über das Internet. Die Preisgelder beliefen sich auf insgesamt 2,5 Millionen US-Dollar.

Wie beliebt E-Sport in Polen ist, bestätigt auch ein Blick in die sozialen Medien. Polens beliebtester E-Spieler ist Jarosław "Pasha" Jarząbkowski – er hat auf Facebook rund 765.000 Follower und damit deutlich mehr als Polens Skisprung-Legende Adam Małysz, der es "nur" auf 605.000 Follower bringt. Aber auch finanziell geht es der E-Sport-Branche blendend: Jedes Jahr macht sie einige Millionen Euro Gewinn und einige E-Sportler gehören zu Polens Spitzenverdienern.

Wirtschaftsexperten sagen der E-Sport-Branche in Polen goldene Zeiten voraus. Auch wegen der sozialen Zusammensetzung des Publikums. E-Sport-Fans sind in Polen vor allem junge, gut ausgebildete Besserverdiener. Und sie bringen etwas mit, was ein Traum aller Marketingfachleute ist: Passion. Sie widmen ihrem Hobby außerordentlich viel Aufmerksamkeit und sind damit auch eine attraktive Zielgruppe für Werbung. Und seit kurzem ist E-Sport in Polen sogar als "richtige" Sportart anerkannt. Im Dezember 2019 ist der Polnische E-Sport-Bund dem Polnischen Komitee Nicht-Olympischer Sportarten beigetreten.