Dieser Langhaardackel trägt seinen Schal in polnischen Nationalfarben durch Krakaus Altstadt. Bildrechte: imago/Eastnews

Tierisches Krakau Polen: Dackelparade

In Krakau sind am Sonntag die Dackel los: In der Altstadt treffen sich Dackelliebhaber, um diese sture Hunderasse zu feiern. Rauhhaar-, Kurzhaar- oder Langhaar - die Polen lieben ihre Teckel.