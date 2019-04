Milchbars in Polen: Schweinekotelett und Buchweizengrütze

Preiswert und einfach: Eine Mahlzeit in einer Milchbar kostet selten mehr als umgerechnet 3 Euro. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wer hierzulande in eine Milchbar geht, freut sich vermutlich auf ein Eis oder auf Kaffee und Kuchen. Vielleicht auch auf einen Cognac. Und der eine oder andere wird den Thomas Natschinski-Song "In der Mokka-Milch-Eisbar" vor sich hin summen und sich Erinnerungen hingeben. Wenn in Polen jemand in die Milchbar geht, hat er in der Regel einfach nur Hunger. Denn dort sind die Bars eher das, was man in der DDR als Buffets kannte: Restaurants mit einfachen Speisen für den kleinen Geldbeutel.

Wie die Milchbar zu ihrem Namen kam

Der vermeintlich irreführende Name Milchbar hat mit der Geschichte der kleinen Speiselokale zu tun. Denn als 1896 in Warschau die erste "Bar Mleczny" eröffnet wurde, gab es dort tatsächlich ausschließlich preiswerte Speisen aus Milch, Mehl und Eiern. Und das blieb auch fast 100 Jahre so. Fleischgerichte kamen in den Milchbars erst nach der Wende 1989 auf den Tisch. Wie bei Mutti: In den polnischen Milchbars werden die Speisen frisch zubereitet. Bildrechte: dpa

Einst top, dann flop

Ihre Blütezeit hatten die Milchbars im sozialistischen Polen. Landesweit gab es damals mehr als 40.000. Sie wurden staatlich gestützt. Heute existieren nur noch um 140 Milchbars in Polen. Der Staat zahlt immer noch Beihilfen, die schrumpfen allerdings in jüngtser Zeit. Nachdem die "Bar Mleczny" einige Jahre vor allem von armen Leuten frequentiert wurden, sind sie mittlerweile wieder zunehmend beliebt. In den Selbstbedienungsbars trifft man heute Junge und Alte, Erfolgreiche und Arme, Normalos und Hipster. Unsere Reporterin Olivia Kortas hat sich in einer Milchbar in Warschau umgesehen. Dabei fand sie u.a. heraus, dass der typische Milchbar-Gast heute am liebsten Schnitzel, Kohlrouladen, Erbsen und Suppen ist. Preiswert ist das Essen immer noch. Eine Rote-Beete-Suppe gibt es ab umgerechnet 1,50 Euro.