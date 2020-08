Ich war bei den Protesten dabei und habe selbst Polizeigewalt erlebt. Die Polizei packte mich am Nacken und ich hatte das Gefühl, dass meine Augen rausfallen. Es war sehr brutal und mit eigenen Augen hatte ich solche Brutalität bis dahin noch nie gesehen. Das passierte alles während unseres friedlichen Protestes! Es gab keine Form der Mediation, wie sonst auf friedlichen Protesten üblich. Die Polizei kam und verprügelte uns. Wir wurden herumgeschuppst wie Puppen. Ich bin überzeugt, dass vielen Menschen jetzt die Hände, Beine, Nacken schmerzen. Ganz zu schweigen von den Leuten, die die Nacht in Untersuchungshaft verbringen mussten. So etwas gab es bislang noch nicht in Polen.

Margot ist für uns ein Symbol für Widerstand für das, was gerade in Polen passiert. Seit die Regierung LGBT-Menschen nicht mehr schützt, braucht es Leute wie Margot, die ohne Kompromisse, die LGBT-Community repräsentieren.

2019 haben wir erstmal massive Propaganda und Hass gegenüber LGBT-Menschen ausgehend von der Regierung erlebt (Anm. d. Red. 2019 fanden Parlementswahlen in Polen statt) – alles mit Hilfe des staatlichen Fernsehens. Seit Fall des Kommunismus in Polen war die LGBT-Community noch nie solchen Angriffen und Hass insbesondere von Seiten der Politiker ausgesetzt. Wir haben es hier mit etwas so Heftigem zu tun, das wir bislang so nicht kannten. Am Ende bleibt uns nur der Gang zur EU.