Über den sauren "Grünberger" wurde viel gespottet und trotzdem wurde 1824 aus diesen Trauben der erste Sekt in Deutschland gekeltert. Der über Jahrzehnte am Boden liegende Weinbau in der Region erlebt inzwischen eine Renaissance. Rot- und Weißweine werden von immer mehr Winzern angebaut. Mittlerweile gibt es sogar eine örtliche Winzergemeinschaft. Bildrechte: Tourist Information Zielona Góra