An der Metrostation "Flora" in der tschechischen Hauptstadt geht es für Reisende rasch abwärts. 90 cm pro Sekunde – so schnell fahren die alten sowjetischen Rolltreppen der Marke "Leningrad". Mit Kinderwagen brauche man da sehr viel Übung, scherzt der Prager Oleg. Aber dank seinen drei Kindern, die er regelmäßig durch die Prager Metro transportiert, sei er inzwischen Profi. Doch vorsichtig bleibt er dennoch.