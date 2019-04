Am Anfang - als wir angefangen haben - waren die Leute maximal neugierig, sie wussten ja nicht, was wir machen - hatten Fragen, wie das funktioniert. Jetzt haben sich alle daran gewöhnt - wir sind ja auch schnell vorbei - so kann es keine Probleme geben.

Václav Taborský kontrolliert in Prag parkedne Autos. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kontrolleur Václav Taborský schafft es, pro Stunde 2000 Autos zu überprüfen. Seit drei Jahren werden parkende Autos in Prag so mit Kameras erfasst. Alle Nummernschilder werden gescannt, auch in engen Parklücken. Die Daten werden dann in eine Zentrale übermittelt. Dort wird abgeglichen, ob der Autofahrer sein Nummernschild am Parkautomaten oder per App registriert hat.