Knapp 8 Millionen Touristen bevölkern Jahr für Jahr die tschechische Hauptstadt. Für viele Prager ist das immer weniger ein Vergnügen. Rollkoffer poltern übers Pflaster, Betrunkene randalieren. Um die sich häufenden nächtlichen Ruhestörungen in den Griff zu bekommen, hatte der Magistrat bereits im Januar einen Nachtbürgermeister ins Amt gehoben. Er soll u.a. die festgelegte Nachtruhe und das an einigen Orten im Zentrum geltende Alkoholverbot durchsetzen. Und auch die bei Touristen beliebten Bierfahrräder sollen aus dem Verkehr gezogen werden.

Nun rüstet die Stadt weiter auf. Schon bald sollen Plakate übermütigen Touristen Anstand predigen. Sie sollen in Straßenbahnen, Bussen, in Kneipen, öffentlichen Toiletten und im Zentrum der Stadt hängen. Botschaft: Liebe Gäste, bitte mehr Anstand und Ruhe. Man müsse Touristen ständig vor Augen halten, dass es bei uns bestimmte Regeln gibt, meint Nachtbürgermeister Jan Štern. Manchen sei offenbar nicht bewusst, dass sie sich in einem Wohngebiet befänden.