Nach fast 20 Jahren an Russlands Spitze ist Präsident Wladimir Putin längst eine Art Kultfigur. Kritiker sehen in ihm den Mann, der seit seinem Amtsantritt Demokratie und Menschenrechte in Russland immer weiter eingeschränkt hat. Doch für seine Unterstützer ist er der, der aus Russland wieder eine Weltmacht machen will und dem Westen zeigt, wo es lang geht. Ihre Verehrung für den Präsidenten erreicht mitunter skurrile Ausmaße. Plakate, Tassen, Kalender – auf russischen Märkten und in Souvenir-Geschäften blitzt dem Besucher überall Putins Konterfei entgegen. Hier eine Auswahl von klassischen und ungewöhnlichen Putin-Souvenirs: