Binnen weniger Wochen sind in Rumänien zwei Förster der staatlichen Forstverwaltung ermordet worden. Vergangene Woche wurde Liviu Pop mit einem Gewehr erschossen als er durch ein Waldstück im nordrumänischen Kreis Maramures patrouillierte. Mitte September fiel ein Förster im ostrumänischen Pascani Holzdieben zum Opfer. Er hatte sie auf frischer Tat beim illegalen Holzschlagen ertappt und wurde mit einer Axt in den Schädel geschlagen. Die Polizei ermittelt.

Und es sind keine Einzelfälle von Gewalt gegen Waldarbeiter: Allein sechs Morde und mehr als 600 Fälle von Übergriffen wurden in den vergangenen Jahren registriert. Sie zeugen davon, wie skrupellos das Holzgeschäft in Rumänien selbst in Naturschutzgebieten vorangeschritten ist.