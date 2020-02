Eine unerwartete Spritze, maulfaule Krankenschwestern und wenig Privatsphäre - den Beginn ihres Freiwilligendienstes in einem Krankenhaus im russischen Nischni Nowgorod hat Maria Görlitz als recht ruppig in Erinnerung. Sie selbst erlebt ihn zunächst aus der Perspektive einer Patientin. Denn vor Beginn ihrer Arbeit musste sie sich selbst untersuchen lassen.

Zuerst wurde sie geröntgt. "Ich musste mich obenrum freimachen und dann haben sie ein Bild von mir gemacht", erzählt Maria. "Zwischendurch kam dann nochmal jemand rein, also Privatsphäre war da nicht so." Nach der Untersuchung wartete sie dann noch auf eine Reaktion des Personals. "Sie haben gar nichts gesagt, also habe ich mich wieder angezogen und bin gegangen."

Krankenpflegerin mit russischem Hintergrund

Auch bei der Blutuntersuchung habe die Krankenschwester kaum mit ihr kommuniziert, sagt Maria. "Ich habe ein bisschen in der Gegend herumgeguckt und war total unvorbereitet, als sie mich auf einmal ohne Vorwarnung gestochen hat." Das habe sie etwas kalt erwischt, obwohl sie wusste, wie eine Blutentnahme funktioniert.

Denn die 26-Jährige hatte vor ihrem Jahr in Russland bereits selbst Erfahrung mit der Arbeit im Krankenhaus. Sie ist ausgebildete Krankenpflegerin und arbeitete drei Jahre auf einer Intensivstation in Münster. Über ein Austauschprogramm einer deutschen Organisation aus Essen kam sie nach Nischni Nowgorod. Sie wollte nach Russland, um dort wieder nach ihren Wurzeln zu suchen. Maria stammt ursprünglich aus dem sibirischen Omsk. Als sie sechs Jahre alt war, zog sie mit ihrer Familie nach Deutschland.

Zu viel Höflichkeit gilt als Schwäche

Das Semaschko-Krankenhaus in Nischni Nowgorod. Bildrechte: Maria Görlitz Obwohl sie die russische Mentalität kennt, musste sich Maria zunächst an den Umgangston im Krankenhaus in Nischni Nowgorod gewöhnen. "Am Anfang habe ich oft Wendungen wie 'Könnten Sie' oder 'Würden Sie bitte' gebraucht", sagt sie. "Da hatte ich oft das Gefühl, dass die Patienten mich nicht ernst genommen haben." Später habe sie mehr Erfolg gehabt, als sie bestimmter aufgetreten sei. Zu viel Höflichkeit werde in Russland mit Schwäche assoziiert.

Trotzdem wünschen sich offenbar inzwischen viele Patienten einen anderen Umgang im Krankenhaus. Wie die russische Zeitung Wedomosti berichtet, bietet eine Moskauer Klinik bereits seit 2018 Höflichkeitskurse für Ärzte an. In Rollenspielen lernen sie, wie sie Patienten höflich ansprechen, ihnen aktiv zuhören und Diagnosen mit einfachen Worten erklären. An den Kursen nehmen nicht nur Ärzte teil, sondern sämtliches Personal der Klinik: Krankenpfleger, Sanitäter und Mitarbeiter aus der Verwaltung.

Wenig Kommunikation im Krankenhaus

Zuvor hatten Psychologen und andere Wissenschaftler die Arbeit des medizinischen Personals unter die Lupe genommen und Patienten befragt. Die wünschten sich einen persönlicheren Umgang, so ein Ergebnis der Untersuchung. Sie wollen mit ihrem Vor- und Familiennamen angesprochen werden. Außerdem wollen die Patienten, dass Ärzte künftig die Behandlung besser erklären.

Genau daran krankt auch das Ärzte-Patienten-Verhältnis im Krankenhaus von Nischni Nowgord, findet Maria. "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Patient wenig oder überhaupt nicht in seine Therapie einbezogen wurde", sagt sie. Oft würden Infusionen durchgeführt und Medikamente verabreicht, ohne zu erklären, worum es sich genau dabei handelt. "Das ist total entmündigend, weil der Patient gar nicht die Möglichkeit hat zu sagen, dass er so eine Behandlung nicht will."

Misstrauen gegen Ärzte groß

Dass Patienten in Russland mit ihren Ärzten wenig zufrieden sind, belegen auch aktuelle Zahlen. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts WCIOM haben 41 Prozent aller Russen sich schon einmal eine Zweitmeinung zur Diagnose eingeholt, weil sie ihrem Arzt nicht vertraut haben.