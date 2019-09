Igor Kurtschatow: Der Atomphysiker leitete in den späten 1940er-Jahren das geheime sowjetische Atomprojekt in Osjorsk.

Igor Kurtschatow: Der Atomphysiker leitete in den späten 1940er-Jahren das geheime sowjetische Atomprojekt in Osjorsk.

Igor Kurtschatow: Der Atomphysiker leitete in den späten 1940er-Jahren das geheime sowjetische Atomprojekt in Osjorsk. Bildrechte: IMAGO

Am 29. September 1957 kam es in der Atomanlage "Majak" zur Katastrophe: Ein Stahltank, gefüllt mit 80 Tonnen einer hoch radioaktiven Flüssigkeit, explodierte. Die Detonation war noch in mehreren Hundert Kilometern sichtbar gewesen - der Himmel leuchtete bläulich. In sowjetischen Zeitungen stand später, es habe sich um Polarlichter und Wetterleuchten gehandelt. Die wahre Ursache wurde geheim gehalten. Im Westen erfuhr man nichts von der Katastrophe, bei der mehr Radioaktivität freigesetzt worden sein soll als bei der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl dreißig Jahre später. Ein Südwestwind trieb die Strahlung vom Westen weg. Der radioaktive Niederschlag blieb im Ural.