Warten auf den Schulbus: Kinder im sibirischen Oimjako Bildrechte: MDR/MAXIMUS FILM

Ein früher Wintermorgen in Oimjakon, einem Dorf mit knapp 500 Einwohnern in Sibirien. In der Küche ihres Holzhauses taut Irina Tarik einen Eisblock aus dem Inigirka-Fluss auf, damit sich ihr 8-jähriger Sohn Aljoscha waschen kann, bevor er in die Schule geht. Fließendes Wasser gibt es in Oimjakon nicht. Nach dem Frühstück zieht sich Aljoscha für den Weg zur Schule an. Eingepackt in sechs Schichten macht er sich schließlich auf den Weg. Er muss sich beeilen, denn das Thermometer zeigt minus 40 Grad an. Mehr als eine Stunde darf sich Aljoscha nicht im Freien aufhalten. Und die Schule befindet sich im Nachbardorf. Aljoscha auf dem Weg zur Schule Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Niedrigste Temperatur aller bewohnten Gebiete der Erde

Oimjakon liegt im fernen Osten Russlands, etwa 700 Kilometer nordöstlich der sibirischen Metropole Jakutsk, und gilt als der kälteste bewohnte Ort der Erde. Obwohl immerhin noch 2.900 Kilometer vom Nordpol entfernt, wurden hier bereits minus 67,8 Grad gemessen. Kälter ist es noch in keiner anderen menschlichen Ansiedlung gewesen. Die Durchschnittstemperatur in Oimjakon liegt im Winter bei etwa minus 45 Grad. Nacht in Oimjakon Bildrechte: MDR/Maximus Film

Vergessener Flughafen in Oimjakon

Viel zu sehen gibt es in Oimjakon natürlich nicht. Eine Attraktion aber besitzt das Dorf mit den arktischen Temperaturen doch. Am Dorfrand befindet sich ein kleiner Flughafen, der seit Jahrzehnten nicht mehr in Betrieb ist. Während des Zweiten Weltkriegs spielte er eine bedeutende Rolle. Der Flughafen in Oimjakon war nämlich Teil der ALSIB genannten Route, auf der die USA der Sowjetunion Tausende Flugzeuge für den Krieg gegen Hitlerdeutschland zur Verfügung stellte. Die Flugzeuge starteten in Alaska und mussten auf ihrem Weg nach Moskau Zwischenstopps einlegen, um Treibstoff zu tanken. Einer dieser Flughäfen befand sich in Oimjakon. Das eisige Dorf war damals ein strategischer Posten für die sowjetische Luftwaffe. Seither aber ist es wieder sehr still und einsam in Oimjakon.

Durch Eis und Schnee