Die Katholische Kirche hat den Kalender in den vergangenen Jahren schon mehrfach kritisiert. Doch Lindner hält trotzdem an seinem Projekt fest. Der Geschäftsführer sagte in einem Interview mit einer englischen Zeitung, dass Särge kein religiöses Symbol sind, sondern nur ein Produkt. Ein Sarg sollte nicht zu einem heiligen Objekt gemacht werden.