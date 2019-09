Die Polen haben viele heimische Spezialitäten aus Schokolade. Die "Ptasie Mleczko" (übersetzt "Vogelmilch") kennt jeder Pole. Der Warschauer Zuckerbäcker Jan Wedel hat dieses Konfekt 1936 erfunden. Es ist mit einem festem Schaumzucker in den Geschmacksrichtungen Sahne, Vanille, Schokolade oder Zitrone gefüllt. Jedes Kind in Polen kennt und liebt sie: die "Vogelmilch". Bildrechte: MDR/Monika Sieradzka

Auch in Litauen wird Süßes groß geschrieben. Fast in jedem Zuhause stehen Pralinen zum Naschen griffbereit in einer Schale. Gramm- oder gleich kiloweise kaufen die Litauer die kleinen Leckereien im Supermarkt. Wer es lieber frisch mag: "Sūrelis Nykštukas" ist ein typisches litauisches Dessert aus Quark. Die Riegel, die mit Schokolade übergossen und in diesem Fall mit Kondensmilch gefüllt sind, sind vor allem bei Kindern sehr beliebt. Ob 15Gramm oder 2Kilo - in Litauen werden die Süßigkeiten selbst gewogen. Bildrechte: MDR/Auksė Bruverienė

Auch in Ungarn sind Quark-Riegel eine Spezialität. Ursprünglich stammt der "Túró Rudi" aus der Sowjetunion. Gab es ihn zuerst nur mit der klassischen Quarkfüllung, sind die Regale in den Supermärkten heute mit einer Vielzahl an Geschmacksrichtungen, wie zum Beispiel Pflaume oder Banane, gefüllt. An jedem ungarischen Kiosk erhältlich, vorausgesetzt es gibt einen Kühlschrank. Bildrechte: MDR/Piroska Bakos

Die in Russland berühmte "Aljonka"-Schokolade wird seit 1966 von der Traditionsfabrik "Roter Oktober" hergestellt. Sie sollte als günstige "Volksschokolade" die Nachfrage der Sowjetbürger befriedigen. Das Mädchen auf der Verpackung existiert tatsächlich. Das Bild basiert auf einem Foto der damals acht Monate alten Elena Gerinas, das nach einem Aufruf von "Roter Oktober" von einem Künstler eingereicht wurde. Die Russen lieben ihre "Aljonka". Bildrechte: MDR/Maxim Kireev