Die Ausstellung mit "abartigen und unmoralischen Inhalten", verpackt als "angebliche schöpferische Kreativität" löse "zu recht negative Reaktionen aus", heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Und weiter: die Ausstellung mit so "grauenhaften Werken hätte niemals eröffnet werden sollen", den sie gehöre zur "Unterwelt des menschlichen Geistes" und die serbische "Gesellschaft sei durchaus in der Lage, das Gute vom Bösen zu unterscheiden".

Der Chefredakteur des serbischen Wochenmagazins "Vreme", Filip Švarm, bezeichnete die Mitteilung des Ministeriums als ein "nazistisches Pamphlet". Er riet dem Kulturminister, sein Pamphlet an die Redaktion der französischen Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" zu versenden, wo islamistische Terroristen wegen einer Karikatur des Propheten Mohammed, die sie für abartig und beleidigend hielten, 2015 elf Menschen töteten. Das serbische Kulturministerium, so Švarm weiter, ermuntere mit seinen Äußerungen selbsternannte Richter, in Serbien ihr Unwesen zu treiben. In einer Gesellschaft, in der Andersdenkende systematischen Hetzkampagnen des Regimes und der gleichgeschalteten Medien ausgesetzt seien, griffen verbale Angriffe nur all zu leicht in physische Gewalt über.