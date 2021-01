Gelaufen wird unmittelbar in der Omsker Innenstadt mit Start und Ziel direkt an der schönsten Kirche Sibiriens, an der man immer vorbeikommt nach absolvierter Runde. Ein 3,5 Kilometer langer Rundkurs führt durch einen Park an den Fluß Irtysch und zurück zur Kirche. Für die Organisatoren gerade bei eiskalten Läufen eine wirkliche Herausforderung, die Organisation auf die Beine zu stellen und die Versorgung mit warmen Getränken. Die Laufstrecke ist gut geräumt. Es wird sich wenig Gedanken um die Bedingungen gemacht, man läuft einfach, ob in kurzer Hose mit Gelenkschonern und Mütze oder in Hightech-Klamotten mit Windschutz. Es ist ein weihnachtliches Volksfest und ein sportlich ambitionierter Wettkampf in einem – das macht diesen Lauf aus und ihn besonders sympathisch.