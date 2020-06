An den Aufräumaktion sind etwa 700 Mitarbeiter beteiligt, und rund 270 Fahrzeuge, elf Schiffe und drei Hubschrauber. Auf die Abraumhalde auf dem Gelände des betroffenen Kraftwerks wurden bereits mehr als 7.700 Tonnen verschmutze Erde gebracht.

Der Schadstoffgehalt in den betroffenen Gewässern liegt momentan 24fach über der Norm. Anfangs war die Rede von einer Verschmutzung auf einer Fläche von 180.000 Quadratmetern. Auf der Seite der Regionalregierung ist nun aber von einer Verschmutzung des ufernahen Areals auf etwa fünf Quadratkilometern die Rede - das entspricht fünf Millionen Quadratmetern.

Es gab widersprüchliche Angaben, ob die Diesellache den See Pjasino, rund 20 Kilometer von Norilsk entfernt, erreicht hat. Der Gouverneur der Region Krasnojarsk, Alexander Uss, hat diese Information jetzt bestätigt. Jetzt gelte es zu verhindern, dass das Dieselöl in den Pjasina-Fluss gelange, sagte Gouverneur Uss diese Woche nach Angaben der Nachrichtenagentur Inferfax. Aus dem etwa 70 Kilometer langen Pjasino-Süßwassersee entspringt der Pjasina-Fluss, der für die Wasserversorgung der gesamten Taimir-Halbinsel wichtig ist. Der Fluss wiederum mündet in die arktische Kara-See.