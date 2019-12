Schöne Erinnerung? Ein Mann lichtet sich mit Stalin-Darsteller in Moskau ab. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Touristen in Moskau kommen an Stalin nicht vorbei: Auf dem Roten Platz kann man sich mit Stalin-Darstellern fotografieren lassen. Und die Erinnerungen für zu Hause gibt es auf einem der vielen Souvenir-Märkte: Stalin-Tassen, Stalin-T-Shirts, Stalin-Matrjoschka.

Dem Diktator selbst hätte das gefallen: Er war ein Meister der Selbstinszenierung, der sich gerne anhimmeln ließ. Heute vor 140 Jahren kam Joseph Stalin als Josef Wissarionowitsch Dschugaschwilli in der georgischen Stadt Gori zur Welt. Während seiner Herrschaft waren Millionen von Menschen ermordet worden.

Trotz dieser Schreckensbilanz wird Stalin in Russland heute zunehmend verehrt: 51 Prozent der Russen stehen Stalin positiv gegenüber. Das ergab eine Befragung des "Lewada-Instituts", eines unabhängigen russischen Meinungsforschungszentrums, vom März diesen Jahres. Darin gaben 41 Prozent der Russen an, Stalin zu verehren. 2012 sagten nur 28 Prozent, dass sie Stalin mit Verehrung gegenüber stehen. Den aktuellen Zahlen zufolge, haben gerade einmal 14 Prozent negative Assoziationen mit Stalin. Joseph Stalin war Diktator der Sowjetunion von 1927 bis 1953. Bildrechte: imago/United Archives International

Stalins Renaissance

Jahrzehntelang galt Josef Stalin in der sowjetischen Öffentlichkeit als Tabu: Während der "Entstalinisierung" wurden alle Stalin-Denkmäler entfernt und nach dem Diktator benannte Straßen sowie Plätze umbenannt.

Doch die Zeiten, in denen Stalin ein schlechtes Image in Russland hatte, sind offenbar vorbei. Bereits seit einigen Jahren gewinnt er wieder an Ansehen: 2017 wurde Stalin zum "größten russischen Helden aller Zeiten" gewählt. Der Historiker Nikita Petrow sagte in einem Interview mit dem MDR, dass "die staatliche Propaganda in letzter Zeit versucht, ein heroisierendes und strahlendes Bild von Stalin zu zeichnen. Ihn als großen Sieger im Krieg darzustellen. Diese Propaganda ist sehr aufdringlich und überall präsent."

Denkmal für die Opfer des Stalin-Terrors