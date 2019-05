Charles Bronson Der Schauspieler Charles Bronson wurde weltberühmt durch seine Rollen in den Hollywood-Filmen "Ein Mann sieht rot" und "Spiel mir das Lied vom Tod". Geboren wurde Bronson 1921 in Pennsylvania als Karolis Dionyzas Bučinskis. Seine Eltern waren aus Litauen in die USA eingewandert. In der Familie wurde Russisch und Litauisch gesprochen. Bildrechte: imago/Prod.DB