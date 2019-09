Statt Döner oder Currywurst ein halbes Hähnchen – so mögen es viele Ungarn. Grillcsirke nennt sich in Ungarn das, was man in Ostdeutschland als Goldbroiler und im Westen als Grillhänchen oder-händl schätzt(e). Verkauft wird Grillcsirke, wie hierzulande auch, so gut wie immer aus einem Imbisswagen. Doch anders als in Deutschland, meint unsere Ostbloggerin in Budapest, Piroska Bakos, hat jeder Hähnchenkoch seinen spezielles, meist geheimes Rezept für die Würze, mit der das Hähnchen vor dem Grillen eingestrichen wird. Serviert wird Grillcsirke mit Weißbrot und gerne auch mit ungarischer Apfelpaprika.

Grillcsirke, das Grillhuhn aus dem Imbisswagen. Traditionell serviert mit Weißbrot und ungarischer Apfelpaprika. Bildrechte: MDR/Piroska Bakos