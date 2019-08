Aus Alt macht Neu Mit der Luxus-Tatra durch Prag

Tatra-Straßenbahnen gehören noch immer zum Stadtbild in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die legendäre Straßenbahn wurde zwischen 1960 und 1990 im Prager Stadtteil Smichov gebaut und aus der ČSSR in die DDR und weitere sozialistische Länder exportiert. In Tschechiens Hauptstadt fährt heute die T3 Coupé als besondere Retro-Tatra-Bahn für Partys.