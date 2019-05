Nahe der Hauptstadt Warschau schaffen Bagger bereits Platz für ein Mega-Becken, das 45 Meter tief in den Abgrund reichen soll. Das tiefste Tauchbecken der Welt namens "Deepspot" wird etwa so tief, wie ein Gebäude mit 15 Etagen hoch ist. "Natürlich ist unser Pool der tiefste der Welt", sagte Manager Bartosz Wiecek stolz. Seine Firma "Flyspot" investiert in das Tauchparadies, das sowohl Anfänger als auch Profis anlocken soll. 8.000 Kubikmeter Wasser sollen in das Becken passen – 27 Mal so viel wie in ein gewöhnliches 25-Meter-Schwimmbecken.